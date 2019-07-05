война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"

Вчера, 21:40
Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і" - фото 1

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак наконец-то ответил, когда ВСУ полностью перейдет на контракт. Спойлер: не в этом году.

Зеленский не косил от армии – Минобороны

"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества, это подтверждает мировой опыт. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы", - заявил Хомчак.

И добавил следующее.

"Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии".

А что делать, если в армию все же призвали? Как там выжить? Самые важные ответы на нелегкие вопросы ты узнаешь здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВСУ Генштаб призыв Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт - фото 1
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт
Вчера, 21:00
В Команде Зе назревает раскол: что происходит - фото 1
В Команде Зе назревает раскол: что происходит
Вчера, 19:40
Кличко грозится "отставкой": названо условие - фото 1
Кличко грозится "уйти": названо условие
Вчера, 18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...