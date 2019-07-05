Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"
Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак наконец-то ответил, когда ВСУ полностью перейдет на контракт. Спойлер: не в этом году.
"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества, это подтверждает мировой опыт. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы", - заявил Хомчак.
И добавил следующее.
"Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии".
А что делать, если в армию все же призвали? Как там выжить? Самые важные ответы на нелегкие вопросы ты узнаешь здесь.
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