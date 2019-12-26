Зеленский утратил рейтинг доверия – ФОТО

Зеленский утратил рейтинг доверия – ФОТО

У президента Украины Владимира Зеленского подупал рейтинг доверия среди населения.

Об этом свидетельствуют исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Согласно данным соцопросов, на данный момент украинцы больше всего доверяют армии (71% доверия, 22% недоверия), Церкви (65% против 25%) и волонтерским организациям (64% против 39%).

Четвертую и пятую строчку списка заняли государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+ 33%) и Президент Украины (+ 32%). Антийретинг доверия же возглавили РосСМИ и украинская система правосудия.

Отметим, что согласно сентябрьскому опросу Центра Разумкова, наибольшую популярность среди украинцев имели Владимир Зеленский и ВСУ. В следующие месяцы армии удалось сохранить свой народный кредит, а вот президенту в этом плане повезло куда меньше.

Напомним, у президента Владимира Зеленского подрос рейтинг среди украинцев. По данным соцопроса, в декабре 2019 г. работой главы государства были удовлетворены 62% граждан, недовольны – 25 %. Подробности читайте по ссылке.