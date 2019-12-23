Назван главный политик года. И вы его отлично знаете
Назван главный политик года. И вы его отлично знаете
Соцгруппа "Рейтинг" назвала главного политика уходящего 2019 г. И вы его отлично знаете.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на данные соцпроса.
"Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019, большинство опрошенных (47%) считают В. Зеленского политиком 2019 года в Украине", - говорится отчете.
По данным экспертов, президент как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. В то время как в случае других деятелей не все так однозначно. Так, Юрия Бойко, Медведчука и Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока. Юлию Тимошенко - Центра и Запада, Петра Порошенко - Запада.
Напомним, у президента Владимира Зеленского снова начал расти рейтинг доверия. По данным соцопроса, в декабре 2019 г. работой главы государства были удовлетворены 62% украинцев, недовольны – 25 %. Подробности читайте по ссылке.
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