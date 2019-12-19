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Рейтинг Зеленского снова пробил рояль

11:18
Рейтинг Зеленского снова пробил рояль - фото 1
Рейтинг Зеленского снова пробил рояль

У президента Владимира Зеленского снова начал расти рейтинг доверия.

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Об этом сообщает "Соцгруппа Рейтинг".

По данным соцопроса, в декабре 2019 г. работой главы государства были удовлетворены 62% украинцев, недовольны – 25 %.

Как уточняют социологи, эти данные свидетельствуют о возвращении доверия к президенту Украины. Так, за две недели до этого рейтинг гаранта составлял 53 % при недовольных - 33 %

Рейтинг Зеленского снова пробил рояль - фото 193065

Отметим, что Владимир Зеленский до сих пор является самым популярным политиком в стране за всю ее историю. Такой поддержки не имел еще ни один президент Украины.

Однако неоднородность электората "Слуги народа" и противоречивые действия Команды Зе дают свое: в последние месяцы рейтинг гаранта слегка подупал.

Напомним, киевляне назвали своего любимчика. И это не Кличко.

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Владимир Зеленский рейтинг Партия Слуга народа Новости Украина
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