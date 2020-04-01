Зеленский пригрозил жесткими мерами за нарушение карантина
В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное выступление о борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
В опубликованном обращении, глава государства призвал украинцев придерживаться карантина, в противном случае их ждет ответ перед законом.
"Тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно — государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил президент Украины.
Кроме того Владимир Зеленский подчеркнул, что все украинцы, возвращающееся из-за рубежа, должны проходить обсервацию.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал президент Украины.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.