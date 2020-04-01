Зеленский пригрозил жесткими мерами за нарушение карантина

В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное выступление о борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

В опубликованном обращении, глава государства призвал украинцев придерживаться карантина, в противном случае их ждет ответ перед законом.

"Тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно — государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил президент Украины.

Кроме того Владимир Зеленский подчеркнул, что все украинцы, возвращающееся из-за рубежа, должны проходить обсервацию.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал президент Украины.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.