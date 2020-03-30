"Нечеловеческие условия!" Украинцы с Бали взбунтовались и сбежали от обсервации - ВИДЕО

"Нечеловеческие условия!" Украинцы из Бали сбежали из гостиницы - ВИДЕО

Украинцы, отдыхавшие на о. Бали, воспротивились обсервации в столичной гостинице и предпочли сбежать от карантина.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Прибыв в Украину, все пассажиры самолета отказались покинуть борт судна. По их словам, обратный рейс домой они оплатили из собственных средств и об обсервации их якобы никто не предупреждал.

"После прилета в Киев нам предложили обсервацию в двух каких-то гостиницах за свои деньги. Оплата 380 евро – за две недели …. И одна какая-то бесплатная гостиница…..Самолет не находится на самообеспечении: воды нету, еды нет воздуха совсем немного", - рассказал об обстановке один из пассажиров.

Позже большинство недовольных все же выехало из "Борисполя".

"Что касается ситуации в "Борисполе", с самолетом из Бали… Частично люди покинули салон самолета, но часть людей – 26 чел. – все еще находится в нем", - заявил в ГУ Нацполции Украины.

Однако победу было праздновать рановато. Как оказалось, часть туристов, согласившихся на обсервацию, предпочла сбежать из отеля "Казацкий".

По их словам, в этом месте "нечеловеческие условия". В частности, балийцы пожаловались на холод и "очень дорогое питание" (1200 грн в день). Не желая жить в таком месте, "беженцы из Бали" изготовились заплатить штраф в размере 17 - 34 тыс грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пытался урезонить горе-туристов, но безуспешно. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.