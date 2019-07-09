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Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости

Вчера, 22:49
Зеленский отменил военный парад. Сеть взорвалась от ярости - фото 1
Зеленский отменил военный парад. Сеть взорвалась от ярости

Во вторник, 9 июля, Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День Независимости. Сеть отреагировала яростью и гневом. Собрали для вас некоторые из комментариев.

Зеленский отменил парад на День Независимости. И оправдался– ВИДЕО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Зеленский отменил парад на День Независимости. И оправдался– ВИДЕО

Идея президента очень не понравилась Петру Порошенко.

Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184011
Вице-спикер Ирина Геращенко назвала это жирным минусом.
Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184012
Соратник Порошенко Юрий Бирюков предложил провести независимый парад.
Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184013
Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович подчеркнул символизм мероприятия.
Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184014
Минообороны же воздержалось от комментариев.
Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184015
И не обошлось без юмора.
Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости - фото 184016
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Владимир Зеленский Киев парад ВСУ Новости Украина
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