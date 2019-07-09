Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости
Зеленский отменил военный парад. Сеть взорвалась от ярости
Во вторник, 9 июля, Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День Независимости. Сеть отреагировала яростью и гневом. Собрали для вас некоторые из комментариев.
Зеленский отменил парад на День Независимости. И оправдался– ВИДЕО
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Идея президента очень не понравилась Петру Порошенко.
Вице-спикер Ирина Геращенко назвала это жирным минусом.
Соратник Порошенко Юрий Бирюков предложил провести независимый парад.
Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович подчеркнул символизм мероприятия.
Минообороны же воздержалось от комментариев.
И не обошлось без юмора.
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