Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости

Зеленский отменил военный парад. Сеть взорвалась от ярости

Во вторник, 9 июля, Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День Независимости. Сеть отреагировала яростью и гневом. Собрали для вас некоторые из комментариев.

Зеленский отменил парад на День Независимости. И оправдался– ВИДЕО

https://beztabu.net/novosti_t4952

Идея президента очень не понравилась Петру Порошенко.