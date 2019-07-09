Зеленский отменил парад на День Независимости. И оправдался– ВИДЕО

Парад 24 августа отменен: Зеленский оправдался за все – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. И тут же оправдался.

Соответствующее видео он выложил в Facebook.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - cказал Зеленский.

И поспешил с оправданиями.

"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - сказал он.

Кроме того президент добавил, что сам праздник никто отменять не собирается.

Отметим, что такой шаг президент был предугадан ранее. На начало июля не было издано ни одного указа по подготовке парада.