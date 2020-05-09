Кличко нашел работу для Саакашвили: Она связана с секонд-хендом

Кличко нашел еще одну работу для Саакашвили: Раскрыты детали

Глава КГГА Виталий Кличко предложил еще одну работу Михаилу Саакашвили.

Об этом мэр Киева заявил в эфире шоу "Свобода слова".

"Вот есть Шулявский мост, есть 5-ый цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже летом должны было полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает эту старую рухлядь, на которой растут деревья. На государственном уровне мы стучим-стучим-стучим. Я даже угрожал, что я сяду на экскаватор и снесем к чертовой матери этот 5-й цех", - рассказал политик, подчеркнув, что именно должен сделать Саакашвили.

"Инфраструктура города. Пожалуйста. Я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, будем вам очень благодарны", - добавил Кличко.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.