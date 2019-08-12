Зеленский назначил нового губернатора. Кто же он?

Зеленский назначил нового губернатора

В понедельник, 12 августа, президент Украины назначил нового главу Житомирской ОГА. Им стал Виталий Бунечко.

Об этом президент заявил во время рабочего визита в Житомирскую область.

"Хочу представить нового главу Житомирской облгосадминистрации – Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю", - сказал гарант, выступая в Олевске.

Вручив Бунечко удостоверение, Зеленский подчеркнул, что тому "наверх заносить больше ничего не надо".

Виталий Бунечко

Получив кресло, новый губернатор пообещал оправдать надежды граждан и президента.

"Мы уничтожим коррупцию... мы ожидаем инвесторов на Житомирщину, как зарубежных, так и наших", - отметил чиновник.

Для справки

Виталий Бунечко (род. 1973 г.) – окончил Волынский госуниверситет им. Леси Украинки и Академию СБУ. До назначения работал первым замглавы Главного управления регионального органа СБУ ( в г. Мариуполь Донецкой области).

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины. Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.