Зеленский массово обезглавил власть. За 1 день
Во вторник, 9 июля, Владимир Зеленский уволил около 70 глав местных райадминистраций.
Об этом свидетельствуют данные сайта гаранта.
Формальным поводом чисток стало прекращение полномочий старого президента. В частности, пострадали районные главы Киевской (3), Винницкой (9), Волынской (8), Донецкой (3), Днепропетровской (1), Житомирской (1), Закарпатской (3), Кировоградской (10), Львовской (5), Луганской (5), Одесской (1), Полтавской (2), Ровенской (3), Сумской (5), Тернопольской (4), Хмельницкой (1) и Черкасской (5) областей.
Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины. Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.
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