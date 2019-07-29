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"Я не укроп" брат главы Донеччины засветился в РосСМИ. Он служит "ДНР"

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"Я не укроп" брат главы Донеччины засветился на РосСМИ. Он служит "ДНР" - фото 1
"Я не укроп" брат главы Донеччины засветился на РосСМИ. Он служит "ДНР"

Пропагандисты "Россия 1" взяли интервью у Евгения Кириленко - брата нынешнего губернатора Донеччины. Он служит в "спецслужбах ДНР".

Глава Донеччины попал под обстрел. Зеленский в ярости

По словам блудного родственника, он не общается с братом и является полной его противоположностью

"Я - Кириленко Евгений Александрович, брат - Павел. Мы поняли, что у нас разные политические взгляды. Я бы сказал - диаметрально противоположные. После этого в телефонном режиме не очень мягко высказали друг другу свои точки зрения, и прекратили общаться", - отметил сепаратист.

'Я не укроп' брат главы Донеччины засветился в РосСМИ. Он служит 'ДНР' - фото 185046

Боевик Евгений Кириленко

И тут же подчеркнул, что он "не укроп, против бандеровцев" и о повышении брата узнал лишь из новостей.

После беседы с боевиком, РосМИ пообщались с матерью братьев Кириленко – Надеждой. Женщина заявила следующее:

'Я не укроп' брат главы Донеччины засветился в РосСМИ. Он служит 'ДНР' - фото 185048

Губернатор Донеччины Павел Кириленко

"Мои дети друг в друга стрелять не будут. Ну, как это, мы - один народ, как нас можно разорвать".

Так это или нет - покажет время.

Отметим лишь, что Владимир Зеленский, назначая Павла Кириленко губернатором, знал о его родне.

"Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, такие же украинцы, дефектов у них нет. С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям", - сказал президент.

О самом же главе региона известно мало. С 2008 г. он работал в органах прокуратуры. Начинал карьеру в Донецке, но в последнее время был военным прокурором Ужгородского гарнизона.

Отец же нового председателя военно-гражданской администрации числится совладельцем бизнеса, зарегистрированного в оккупированном Енакиево.

 

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Донецкая область ДНР Павел Кириленко Новости Украина
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