Зеленский "обезглавил" полстраны: что творится

Зеленский "обезглавил" полстраны: что творится

В понедельник, 11 июня, Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины.

Об этом заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской ( Дмитрий Бутрий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Колочко), Полтавской (Роман Толстый), Одесской ( Сергей Паращенко), где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константина Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской (Александр Савченко) обадминистраций", - заявил чиновник.

Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.