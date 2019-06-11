Владимир Зеленский Касым-Жомарт Токаев Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Зеленский "обезглавил" полстраны: что творится

16:00
Зеленский "обезглавил" полстраны: что творится - фото 1
Зеленский "обезглавил" полстраны: что творится

В понедельник, 11 июня, Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины.

Зеленский назначил замглавы АП. И тут же "уволил"

Об этом заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской ( Дмитрий Бутрий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Колочко), Полтавской (Роман Толстый), Одесской ( Сергей Паращенко), где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константина Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской (Александр Савченко) обадминистраций", - заявил чиновник.

Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Администрация Президента увольнение Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена - фото 1
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена
17:58
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт - фото 1
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт
17:00
Климкину нашли замену: кто же это - фото 1
Климкину нашли замену: кто же это
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Делам не доверяют, но на выборы идут - фото 1
ГЕНОмодифицированные: Как Партия мэров сливалась под «Оппоблок»
12:15
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...