Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

До Украины не дошли миллионы из США. Что известно?

08:40
До Украины не дошли миллионы из США. Что известно? - фото 1
До Украины не дошли миллионы из США. Что известно?

Из выделенных американцами 400 млн. долл на военную помощь Украине, 35 млн. не дошли до адресата.

США даст меньше денег Украине – СМИ

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным источника, данные средства должны были пойти на закупку вооружений, средств связи и на оснащение украинского флота.

Члены Конгрессы узнали об этом недочете и требуют от Минобороны США объяснений. Причина ошибки на данный момент выясняется.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

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РБК Украина
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