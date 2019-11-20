До Украины не дошли миллионы из США. Что известно?

До Украины не дошли миллионы из США. Что известно?

Из выделенных американцами 400 млн. долл на военную помощь Украине, 35 млн. не дошли до адресата.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным источника, данные средства должны были пойти на закупку вооружений, средств связи и на оснащение украинского флота.

Члены Конгрессы узнали об этом недочете и требуют от Минобороны США объяснений. Причина ошибки на данный момент выясняется.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".