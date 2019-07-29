"Заберут все": кто войдет в новый Кабмин?

"Заберут все": кто войдет в новый Кабмин? / Новое время

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - заявил Герус "РБК" и добавил, что коалицией Рады является монобольшинство "Слуги".

Отметим, что на данный момент можно лишь приблизительно предугадать состав Кабмина. Но мы все же смогли обрисовать общую картину.

Почти 100 % на своей должности останется непотопляемый глава МВД Арсен Аваков. Этому человеку "зеленые" много чем обязаны. Весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.

Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред) , а петиции об отставках одиозного министра улетели в известном направлении.

Арсен Аваков

Что касается отставок, то ранее СМИ сообщали о возможном увольнении как минимум нескольких министров. Еще в апреле, ссылаясь на инсайд, "Апостроф" писал следующее:

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Носалик)", - рассказал неназванный источник.

Не знаем как насчет остальных (но скорее "да, чем "нет". Новый режим намерен перезагрузить власть на всех уровнях - прим. ред) , но касательно Омеляна мы точно уверены. Чиновник неоднократно осмеивался президентом Владимиром Зеленским. И отвечал тем же.

Еще позже в "Слуге народа" заявили о кандидатуре Вадима Пристайко на пост главы МИД. После конфликта между президентом и Павлом Климкина, это назначение фактически предрешено.

Вадим Пристайко

Намедни стало известно о возможном увольнении еще двух министров – Уляны Супрун (министр здравоохранения) и Лилии Гриневич (министр образования).

По данным СМИ, на место Супрун прочат основателя клиник "Борис" Михаила Радуцкого.

Михаил Радуцкий

Сферу образования же возложат на Сергея Бабака, который ранее уже прославился заявлением о зарплате в 4 тыс. долл. для учителей.

Сергей Бабак

Как бы там ни было, ждать нам осталось недолго. Уже скоро соберется новый парламент. Он то и определит состав Кабмина. Но чем теперь будте правительство? Одной из веток власти или бездумным отростком Офиса Президента? Это покажет только будущее.