Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО
Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО
В воскресенье, 21 июля, завершились досрочные выборы в Раду. Подсчет голосов еще не завершён, однако сеть уже пестрит благодарностями, взаимными обвинениями и шутками (куда же без них). Собрали для вас лучшие из них.
Пожалуй начнем с фаворита гонки – Слуги народа. Дмитрий Разумков назвал выборы еще одним шагом к победе.
Петр Порошенко заявил о готовности вступить в коалицию. Но лишь при одном условии.
Примерно то же самое заявил и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.
К слову сказать, на союз с музыкантом уже положили глаз как зеленые, так ЕСовцы.
Юлия Тимошенко скзаала большое "спасибо".
Один из лидеров "За життя" Юрий Бойко скромно назвал поддержку своей силы "голосом за мир".
Мустафа Найем испытвает ко всему происходящему конгнитивный диссонанс.
Журналист Айдер Муджабаев воздержался от общей оценки выборов и высказался лишь о партии Шария.
А блогер Антон Ходза сиронизировал о бесспорной победе политсилы Владимира Зеленского.
У части избирателей примерно такой настрой.
Другая часть и вовсе не пришла на выборы.
И теперь мы имеем вот такой результат.
Но не исключен и такой.
Ну, а мы продолжаем следить за всеми зрадами и перемогами для вас.
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