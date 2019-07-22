Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО

Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО

В воскресенье, 21 июля, завершились досрочные выборы в Раду. Подсчет голосов еще не завершён, однако сеть уже пестрит благодарностями, взаимными обвинениями и шутками (куда же без них). Собрали для вас лучшие из них.

Пожалуй начнем с фаворита гонки – Слуги народа. Дмитрий Разумков назвал выборы еще одним шагом к победе.

Петр Порошенко заявил о готовности вступить в коалицию. Но лишь при одном условии.