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Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО

10:46
Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО - фото 1
Выборы 2019: РЕАКЦИЯ СЕТИ - ФОТО

В воскресенье, 21 июля, завершились досрочные выборы в Раду. Подсчет голосов еще не завершён, однако сеть уже пестрит благодарностями, взаимными обвинениями и шутками (куда же без них). Собрали для вас лучшие из них.

Выборы 2019: Главные неудачники избирательной кампании

Пожалуй начнем с фаворита гонки – Слуги народа. Дмитрий Разумков назвал выборы еще одним шагом к победе.

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Петр Порошенко заявил о готовности вступить в коалицию. Но лишь при одном условии.
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Примерно то же самое заявил и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.
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К слову сказать, на союз с музыкантом уже положили глаз как зеленые, так ЕСовцы.
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Юлия Тимошенко скзаала большое "спасибо".
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Один из лидеров "За життя" Юрий Бойко скромно назвал поддержку своей силы "голосом за мир".
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Мустафа Найем испытвает ко всему происходящему конгнитивный диссонанс.
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Журналист Айдер Муджабаев воздержался от общей оценки выборов и высказался лишь о партии Шария.
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А блогер Антон Ходза сиронизировал о бесспорной победе политсилы Владимира Зеленского.
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У части избирателей примерно такой настрой.
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Другая часть и вовсе не пришла на выборы.
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И теперь мы имеем вот такой результат.
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Но не исключен и такой.
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Ну, а мы продолжаем следить за всеми зрадами и перемогами для вас.
 
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