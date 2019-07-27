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Супрун нашли замену. И это не Комаровский

16:30
Супрун нашли замену. И это не Комаровский - фото 1
Супрун нашли замену. И это не Комаровский

"Слуга народа" нашла вероятную замену главе Минздрава Уляне Супрун. И это не доктор Комаровский.

Супрун отчиталась о зарплате. Она получает меньше, чем другие – ФОТО

Об этом рассказал глава штаба "СН" Александр Корниенко.

По словам политика, Минздрав может возглавить основатель сети клиник "Борис" , а по совместительству и "слуга"-нардеп Михаил Радуцкий.

По словам Корниенко, у того "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Супрун нашли замену. И это не Комаровский - фото 185004

Михаил Радуцкий

Отметим, что в партии президента с сомнением относятся к Уляне Супрун. Так, во время одного из интервью, Владимир Зеленский заявил следующее:

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Что касается самой госпожи-министра, то она заявляла, что вовсе не против посотрудничать с новым режимом. Правда, теперь она более критично стала относится к "зеленым".

Супрун нашли замену. И это не Комаровский - фото 185001

Интересно, что слухи о возможном смещении Супрун уже дошли до самих врачей. Некоторые из них решили поддержать министра и разместить петицию с просьбой "сохранить медицинскую реформу".

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Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Новости Украина
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