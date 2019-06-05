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Аваков не уйдет. Он сделал заявление

14:09
Аваков не уйдет. Министр сделал заявление - фото 1
Аваков не уйдет. Министр сделал заявление

После убийства 5-летнего мальчика, по всей стране прокатились протесты против МВД и его главы Арсена Авакова. И министр наконец-то сказал свое слово, поставив все точки над "і".

Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед Парламентом. И этот Парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже", - заявил глава МВД.

И добавил следующее:

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот Парламент или следующий или кто-либо".

Циничное заявление Авакова о смерти 5-летнего мальчика:

Также Аваков не преминул подчеркнуть, что глава полиции Сергей Князев чудесно справляется со своими обязанностями.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все от него зависящее", - отметил политик.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

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Арсен Аваков Убийство Кирилла Тлявова Национальная полиция Сергей Князев Новости Украина
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