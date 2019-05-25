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Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился"

13:29
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился" - фото 1
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился"

На днях президент Украина Владимир Зеленский жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался.

Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что
https://beztabu.net/novosti_t4952
Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что

Дело было так: глава державы, выступая на форуме инноваций, заявил следующее:

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск".

Намек, думаем, понятен.

Слух о стебе донесся до одиозного министра Владимира Омеляна. В общем, слова президента ему пришлись не по душе. И он написал ответ в Facebook.

"Вообще-то это 5 слов, потому Илон не будет рад, если его имя и фамилия будут писаться вместе. И правильно говорить не "диджетализация", а дигитализация (что это такое? ) и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно, на украинском - цифровизация. А кто-то на нем запнулся ... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое.

Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас (цитата). И извините, что украинский, потому кацапской чиновнику не пристало говорить, тем более президенту. Может Зе! Словарь пополнится, кто знает? Начнем!"

А дальше читайте сами.

Зеленский жестко унизил Омеляна и 'поплатился' - фото 181595

Интересно, ответит ли что-нибудь Зеленский?

Напомним, посол Британии обиделась на президента Украины. И все из-за одного слова.

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Владимир Омелян Владимир Зеленский инновации Новости Украина
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