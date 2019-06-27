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Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков

20:00
Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков - фото 1
Климкин объяснился перед Зеленским. За моряков

В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский раскритиковал Павла Климкина за отсутствие субординации в освобождении пленных. Глава МИД дал ответ.

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"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", - заявил дипломат.

И тут же добавил, что "дополнительного согласования в этом контексте и по международному трибуналу МИД не нужно".

Позднее Климкин объяснился на фейсбуке в чуть более расширенном виде:

Отметим, что еще совсем недавно Зеленский очень позитивно отзывался о Климкине.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

К слову сказать, дипломат и вправду хочет пойти на покой. Да Рада не дает.

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МИД Украины Павел Климкин Владимир Зеленский военнопленный Новости Украина
Украинская правда
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