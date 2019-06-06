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Авакова в отставку: петиция набрала голоса

08:38
Авакова в отставку: петиция набрала голоса - фото 1
Авакова в отставку: петиция набрала голоса

Петиция на сайте гаранта за отставку главы МВД Арсена Авакова набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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2 июня на сайте президента Украины появилось прошение с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Автором петиции является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

И вот результат.

Авакова в отставку: петиция набрала голоса - фото 182235

Однако сам господин министр просто так уходить не намерен.

"Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед Парламентом. И этот Парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже", - заявил глава МВД.

И добавил следующее:

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот Парламент или следующий или кто-либо".

П.С. Мы сомневаемся, что упомянутая петиция будет иметь какой-либо эффект. Ранее аналогичные требования выдвигались и в отношении главы АП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского. Результат известен.

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МВД петиция Арсен Аваков Убийство Кирилла Тлявова Новости Украина
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