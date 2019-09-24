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Янукович вернется в Украину – адвокат (ВИДЕО)

10:21
Янукович вернется в Украину – адвокат - фото 1
Янукович вернется в Украину – адвокат

Беглый президент Виктор Янукович планирует вернутся в Украину.

ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО

Об этом сообщил адвокат политика Виталий Сердюк.

По словам юриста, его подзащитный находится на территории РФ "временно".

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил Сердюк.

Напомним, что 24 января 2019 года районный суд Киева осудил Виктора Януковича на 13 лет лишения свободы ("Государственная измена").

Экс-гарант с таким вердиктом не согласен и планирует его оспорить. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.

Отметим, что следствие против Виктора Януковича и его соратников идет уже не первый год. Летом 2019 г. украинские суды арестовали Александра Клименко (экс-министра доходов и сборов) и Виталия Захарченко (экс-главу МВД). Но есть один нюанс: они не проживают на территории Украины.

А вот с экс-главой МОЗ Раисой Богатыревой могла сложиться иная ситуация, но не сложилась. Соратница Януковича прилетела в Украину, была задержана, а после и отпущена под залог.

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Виктор Янукович Россия Новости
Громадське
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