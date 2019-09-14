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Защита Януковича "допросит" Порошенко – РосСМИ

17:00
Защита Януковича «допросит» Порошенко – РосСМИ - фото 1
Защита Януковича «допросит» Порошенко – РосСМИ

Защита Виктора Януковича будет ходатайствовать о допросе Петра Порошенко во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на на адвоката Виталия Сердюка.

"Безусловно (защита будет ходатайствовать о допросе – прим. ред.), поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него вопросе судья допрос прервал", - заявил юрист.

Отметим, что дело о госимзене против Виктора Януковича и его соратников идет уже не первый год. Летом 2019 г. украинские суды арестовали Александра Клименко (экс-министра доходов и сборов) и Виталия Захарченко (экс-главу МВД). Но есть один нюанс: они не проживают на территории Украины.

А вот с экс-главой МОЗ Раисой Богатыревой могла сложиться иная ситуация, но не сложилась. Соратница Януковича прилетела в Украину, была задержана, а после и отпущена под залог.

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