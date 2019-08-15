Экс-глава МВД попал под арест. Но есть нюанс

Экс-глава МВД попал под арест. Но есть нюанс

В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева арестовал главу МВД времен Майдана Виталия Захарченко. Но есть один нюанс – арест является заочным.

По данным СМИ, арест проведен "по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований”.

Явится ли Захарченко в Украину для ареста – вопрос суто риторический.

Убитые герои Майдана

Отметим, что экс-глава МВД подозревается в отмывании более 10,3 млрд грн. Кроме того его обвиняют в организации преступной группы для борьбы с Майданом, что привело к крупным жертвам.

На данный момент управление специальных расследований ГПУ продолжает досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его пособников.

Напомним, экс-Беркут жестоко избил русских в Москве.