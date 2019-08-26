ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО
ГПУ попросила Канаду снять санкции с соратника Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайды.
По данным СМИ, 30 июня 2019 г. ГПУ отправила письмо МИД Канады с сообщением о прекращении уголовного производства в отношении Андрея Портнова.
"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича,
Напомним, в 2014 г. Андрей Портнов выехал из Украины. 19 мая 2019 г. его сняли с розыска и он вернулся из изгнания.
Андрей Портнов
Приехав в Украину, юрист принялся дискредитировать Петра Порошенко. На данный момент, ГБР открыло на экс-гаранта как минимум 12 производств.
Напомним, экс-глава МВД попал под арест.