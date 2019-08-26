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ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО

14:30
ГПУ заступилась за человека Януковича - ФОТО - фото 1
ГПУ заступилась за человека Януковича - ФОТО

ГПУ попросила Канаду снять санкции с соратника Януковича Андрея Портнова.

Министр Януковича попал под арест. Но есть нюанс

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайды.

По данным СМИ, 30 июня 2019 г. ГПУ отправила письмо МИД Канады с сообщением о прекращении уголовного производства в отношении Андрея Портнова.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - говорится в документе, подписанном замом Луценко Сергеем Кизем.

ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО - фото 186552ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО - фото 186552

Напомним, в 2014 г. Андрей Портнов выехал из Украины. 19 мая 2019 г. его сняли с розыска и он вернулся из изгнания.

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Андрей Портнов

Приехав в Украину, юрист принялся дискредитировать Петра Порошенко. На данный момент, ГБР открыло на экс-гаранта как минимум 12 производств.

Напомним, экс-глава МВД попал под арест.

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Канада Андрей Портнов ГПУ Новости Украина
Новое время
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