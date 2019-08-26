ГПУ поддержала соратника Януковича - ФОТО

ГПУ заступилась за человека Януковича - ФОТО

ГПУ попросила Канаду снять санкции с соратника Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайды.

По данным СМИ, 30 июня 2019 г. ГПУ отправила письмо МИД Канады с сообщением о прекращении уголовного производства в отношении Андрея Портнова.

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", - говорится в документе, подписанном замом Луценко Сергеем Кизем.

Напомним, в 2014 г. Андрей Портнов выехал из Украины. 19 мая 2019 г. его сняли с розыска и он вернулся из изгнания.

Андрей Портнов

Приехав в Украину, юрист принялся дискредитировать Петра Порошенко. На данный момент, ГБР открыло на экс-гаранта как минимум 12 производств.

Напомним, экс-глава МВД попал под арест.