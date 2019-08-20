Министр Януковича попал под арест. Но есть нюанс

Cуд арестовал министра Януковича. Но есть нюанс

Печерский райсуд Киева арестовал министра доходов и сборов эпохи Януковича Александра Клименко. Но есть одно «но».

Арест является заочным. Как сообщает ГПУ, экс-чиновник обвиняется в нанесении государству материального ущерба на сумму в 3,1 млрд. грн.

Отметим, что расследование по делу Клименко было завершено еще в 2017 г., однако ходатайство прокурора об аресте суд удовлетворил лишь 19 августа 2019 г.

Александр Клименко

Как и всякий обвиняемый, экс-министр имеет право на защиту, однако "адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента".

Напомним, что «министр доходов и сборов» уже далеко не первое лицо времен Януковича, заочно попавшее под арест. Ранее Фемида арестовала экс-главу МВД Виталия Захарченко. Больше об этом читайте здесь.