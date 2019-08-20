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Министр Януковича попал под арест. Но есть нюанс

15:40
Cуд арестовал министра Януковича. Но есть нюанс - фото 1
Cуд арестовал министра Януковича. Но есть нюанс

Печерский райсуд Киева арестовал министра доходов и сборов эпохи Януковича Александра Клименко. Но есть одно «но».

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Арест является заочным. Как сообщает ГПУ, экс-чиновник обвиняется в нанесении государству материального ущерба на сумму в 3,1 млрд. грн.

Отметим, что расследование по делу Клименко было завершено еще в 2017 г., однако ходатайство прокурора об аресте суд удовлетворил лишь 19 августа 2019 г.

Министр Януковича попал под арест. Но есть нюанс - фото 186243

Александр Клименко

Как и всякий обвиняемый, экс-министр имеет право на защиту, однако "адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента".

Напомним, что «министр доходов и сборов» уже далеко не первое лицо времен Януковича, заочно попавшее под арест. Ранее Фемида арестовала экс-главу МВД Виталия Захарченко. Больше об этом читайте здесь.

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Виктор Янукович Александр Клименко суд ГПУ Новости Украина
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