Богатыреву отпустили на свободу

Богатыреву отпустили

Православный террорист Вадим Новинский спас свою соратницу и пособницу режима Януковича Раису Богатыреву от пребывания в СИЗО, оплатив ее выход на свободу.

В четверг, 29 августа, сепарский меценат занес за экс-министра здравоохранения без малого шесть лямчиков гривен.

Именно такую сумму назначила за выход Богатыревой из "Лукьяновки" судья Печерского райсуда столицы.

О выходе чиновницы времен режима Яныка заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец:

- Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 миллионов гривен.

Напомним, вчера служительница Фемиды Светлана Смык решила посадить неудачно вернувшуюся в Украину из бегов деятельницу за решетку. После этого Новинский пообещал вытащить свою приспешницу, что и сделал.

Как известно, во вторник, 27 августа, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева внезапно предстала перед пограничниками во время прохождения контроля в "Жулянах". Задержали отмазывающуюся преступницу только по той причине, что снять ее с розыска банально не успели.

Расследование же дела по Богатыревой находится в стадии заморозки. Следователи ГПУ под руководством главного сливальщика громких производств Горбатюка в 2015-м году обратились к иностранным коллегам, но запросы до сих пор не рассмотрели. Видимо, документы были оформлены криво.