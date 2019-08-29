Владимир Зеленский ЧП в Дрогобыче Верховна Рада Андрей Богдан Олег Сенцов война на Донбассе

Богатыреву отпустили на свободу

19:40
Богатыреву отпустили - фото 1
Богатыреву отпустили

Православный террорист Вадим Новинский спас свою соратницу и пособницу режима Януковича Раису Богатыреву от пребывания в СИЗО, оплатив ее выход на свободу.

В четверг, 29 августа, сепарский меценат занес за экс-министра здравоохранения без малого шесть лямчиков гривен.

Зашкваренная судья решила отпустить Богатыреву за деньги

Именно такую сумму назначила за выход Богатыревой из "Лукьяновки" судья Печерского райсуда столицы.

О выходе чиновницы времен режима Яныка заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец:

- Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 миллионов гривен.

Напомним, вчера служительница Фемиды Светлана Смык решила посадить неудачно вернувшуюся в Украину из бегов деятельницу за решетку. После этого Новинский пообещал вытащить свою приспешницу, что и сделал.

Как известно, во вторник, 27 августа, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева внезапно предстала перед пограничниками во время прохождения контроля в "Жулянах". Задержали отмазывающуюся преступницу только по той причине, что снять ее с розыска банально не успели.

Расследование же дела по Богатыревой находится в стадии заморозки. Следователи ГПУ под руководством главного сливальщика громких производств Горбатюка в 2015-м году обратились к иностранным коллегам, но запросы до сих пор не рассмотрели. Видимо, документы были оформлены криво.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Раиса Богатырева Вадим Новинский прокуратура уголовное дело Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Романа Сущенко могут обменять - фото 1
Романа Сущенко и еще шестерых украинцев доставили в СИЗО в Москву
19:00
Стал известен состав Кабмина Зеленского - фото 1
Аваков, Дубилет и компания: стал известен состав Кабмина при Гончаруке (ФОТО)
18:20
Разумков - новый глава Верховной Рады - фото 1
Разумков стал спикером Верховной Рады девятого созыва
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...