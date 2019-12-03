Вятрович принял присягу нардепа – яркое ВИДЕО

Вятрович принял присягу нардепа – яркое ВИДЕО

Во вторник, 3 декабря, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Отметим, что ранее однопартийцы Вятровича обвиняли "слуг народа" в умышленном затягивании процесса "трудоустройства" их коллеги. В оправдание зеленые депутаты заявляли о нехватке регламентного времени.

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять его снова он не намерен. Через месяц для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.

12 ноября Вятрович подтвердил слухи о своем депутатстве и пообещал и дальше бороться за украинскую историю.

14 ноября ЦИК одобрила депутатский мандат историка, однако это понравилось далеко не всем и противники историка решили обжаловать решение комиссии в суде.