Вятрович "вернулся" в Институт нацпамяти. Раскрыты детали

Вятрович «вернулся» в Институт нацпамяти. Раскрыты детали

Историк Владимир Вятрович вернулся в Институт нацпамяти. Но не в качестве главы.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным источника, Институт запускает собственный цикл передач на историческую тематику “ІстФакт". Одним из ведущих проекта стал Владимир Вятрович.

Первый выпуск передачи посвящен Ноябрськой революции 1918 г. на территории Австро-Венгрии.

"Как историк и автор исторических книг конечно хотел бы чтобы украинцы много читали о своем прошлом - серьезные, глубокие исследования, или хотя бы популярную литературу. Но знаю, что читателей в наше время меньше, чем зрителей. И даже те, которые смотрят готовы потратить на это немного времени. Поэтому Украинский институт национальной памяти с Пономаревым Вячеславом и Andrii Saichuk попытались такой формат - (рассказать - прим. ред.) за 5 минут о ключевых событиях украинского прошлого. Первый рассказ о Хэллоуине, который украинцы устроили более ста лет назад во Львове :) Смотрите и распространяйте", - написал историк в Facebook.

Напомним, 18 сентября 2019 г. Владимир Вятрович был уволен с поста главы Института нацпамяти. На данный момент продолжается поиск нового руководителя учреждения. Кто им может стать?