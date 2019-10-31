Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Вятрович "вернулся" в Институт нацпамяти. Раскрыты детали

Вчера, 23:00
Вятрович «вернулся» в Институт нацпамяти. Раскрыты детали - фото 1
Вятрович «вернулся» в Институт нацпамяти. Раскрыты детали

Историк Владимир Вятрович вернулся в Институт нацпамяти. Но не в качестве главы.

Запад-1514: Битва под Оршей как историческое отражение украинской судьбы

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным источника, Институт запускает собственный цикл передач на историческую тематику “ІстФакт". Одним из ведущих проекта стал Владимир Вятрович.

Первый выпуск передачи посвящен Ноябрськой революции 1918 г. на территории Австро-Венгрии.

"Как историк и автор исторических книг конечно хотел бы чтобы украинцы много читали о своем прошлом - серьезные, глубокие исследования, или хотя бы популярную литературу. Но знаю, что читателей в наше время меньше, чем зрителей. И даже те, которые смотрят готовы потратить на это немного времени. Поэтому Украинский институт национальной памяти с Пономаревым Вячеславом и Andrii Saichuk попытались такой формат - (рассказать - прим. ред.) за 5 минут о ключевых событиях украинского прошлого. Первый рассказ о Хэллоуине, который украинцы устроили более ста лет назад во Львове :) Смотрите и распространяйте", - написал историк в Facebook.

Вятрович 'вернулся' в Институт нацпамяти. Раскрыты детали - фото 190521

Напомним, 18 сентября 2019 г. Владимир Вятрович был уволен с поста главы Института нацпамяти. На данный момент продолжается поиск нового руководителя учреждения. Кто им может стать?

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Вятрович Институт нацпамяти История Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится? - фото 1
Рада вернула наказание за незаконное обогащение. Что изменится?
Вчера, 19:00
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ - фото 1
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ
Вчера, 18:20
Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс - фото 1
Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс
Вчера, 15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
Вчера, 18:02
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
27 октября, 18:00
Загрузка...