Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально
Нардеп от "ЕС" Ирина Луценко официально уходит в отставку. Из-за проблем со здоровьем.
Об этом политик написала в Facebook.
"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - заявила нардеп и пожелала всем сил в эти "нелегкие времена".
"Как мама сына-защитника и участника АТО, призываю всех нас не сдаваться и побеждать! Завершить хочу словам Лины Костенко: "Есть борьба за судьбу Украины. Все остальное - большое мискоборство (борьба за корыто – прим. ред.)", - отметила Луценко.
"Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной виддаччею, как она это делала и в оппозиции и при власти.Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал в Facebook Юрий Луценко.
Напомним, что слухи об отставке Ирины Луценко появились в воскресенье, 3 ноября. Теперь они подтвердились. Кто же займет ее место?