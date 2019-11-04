Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально

Ирина Луценко ушла в отставку. Уже официально

Нардеп от "ЕС" Ирина Луценко официально уходит в отставку. Из-за проблем со здоровьем.

Об этом политик написала в Facebook.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - заявила нардеп и пожелала всем сил в эти "нелегкие времена".

"Как мама сына-защитника и участника АТО, призываю всех нас не сдаваться и побеждать! Завершить хочу словам Лины Костенко: "Есть борьба за судьбу Украины. Все остальное - большое мискоборство (борьба за корыто – прим. ред.)", - отметила Луценко.

Муж "женщины третьего тысячелетия" также прокомментировал ее отставку.