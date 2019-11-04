Ирина Луценко Владимир Зеленский война на Донбассе

Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально

14:24
Ирина Луценко ушла в отставку. Уже официально - фото 1
Ирина Луценко ушла в отставку. Уже официально

Нардеп от "ЕС" Ирина Луценко официально уходит в отставку. Из-за проблем со здоровьем.

"Это неправильно": представитель ЕС жестко унизил Луценко

Об этом политик написала в Facebook.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - заявила нардеп и пожелала всем сил в эти "нелегкие времена".

Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально - фото 190653

"Как мама сына-защитника и участника АТО, призываю всех нас не сдаваться и побеждать! Завершить хочу словам Лины Костенко: "Есть борьба за судьбу Украины. Все остальное - большое мискоборство (борьба за корыто – прим. ред.)", - отметила Луценко.

Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально - фото 190654
Муж "женщины третьего тысячелетия" также прокомментировал ее отставку.

"Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной виддаччею, как она это делала и в оппозиции и при власти.Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал в Facebook Юрий Луценко.

Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально - фото 190655

Напомним, что слухи об отставке Ирины Луценко появились в воскресенье, 3 ноября. Теперь они подтвердились. Кто же займет ее место?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ирина Луценко Юрий Луценко Верховна Рада Европейская Солидарность Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина направила ноту России. Что известно? - фото 1
Украина направила ноту России. В чем причина?
15:30
Луценко вернулся в Украину. Известно зачем - фото 1
Луценко вернулся в Украину. Известно зачем
11:30
Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ - фото 1
Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ
08:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
Вчера, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...