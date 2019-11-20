ГБР "взялось" за Вятровича. Замешан Бужанский и "фуршет"– ФОТО

ГБР "взялось" за Вятровича. Замешан Бужанский и «фуршет» – ФОТО

"Слуга народа" Макс Бужанский обвинил Владимира Вятровича в коррупции и написал заявление в ГБР.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Вятрович закатил банкет на День Голодомора….. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там всё видно.На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на пол миллиона гривен", - заявил публицист и объяснил, в чем именно "виноват" Вятрович.

"Он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании…… Бенефициар строительной компании, осчастливившей Вятровича банкетом- кипрская офшорка. Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?", - написал Бужанский и приложил фото выдержку из Единого реестра досудебных расследований.

"Государственное бюро расследований приняло заявление народного депутата Украины Бужанского М.А. о совершении действий, направленных на растрату государственных средств, злоупотерблении служебным положением по предварительному сговору со служебной особой ООО "Строительная компания КВАДР" бывшего главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича", - говорится в документе.

Но есть один нюанс.....

В своем посте Бужанский не предоставил абсолютно никаких фото документов о времени и месте т.н. фуршета, количестве гостей и стоимости самого мероприятия. Также отсутствуют данные о связи Вятровича с упомянутой строительной компанией и кипрскими офшорами. Все что мы имеем, так это лишь один скрин непонятно откуда.

Проще говоря, у Бужанского нет доказательной базы. Более того, он даже не осведомлен в количестве дней упомянутого мероприятия. Вчитайтесь в эти слова:

"Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция", - написал нардеп в своем посте.

Довольно странно, как для человека, который собирал необходимую информацию и еще вчера на ее основе написал заявление в ГБР.

А вот имеется ли она в бюро - другой вопрос. В упомянутой выдержке нет ни слова о каких-либо данных, которые бы предоставил Бужанский. По факту, мы имеем лишь статью обвинения и название строительной компании. И на этом пожалуй все.