Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему

Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему

Намедни ЦИК одобрила депутатский мандат историка Владимира Вятровича. Однако решение комиссии понравилось не всем.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Верховный суд Украины.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 ноября поступило исковое заявление о признании противоправным установление результатов выборов Центральной избирательной комиссией Украины в части избрания народным депутатом Украины Вятровича, №25 в списках политической партии "Европейская солидарность". Исковое заявление зарегистрировано и передано на рассмотрение судьи", - заявили в Фемиде.

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять его снова он не намерен.

В ноябре для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.

12 ноября Вятрович подтвердил слухи о своем депутатстве и пообещал и дальше бороться за украинскую историю.

14 ноября ЦИК одобрила депутатский мандат историка. ФОТО триумфа историка смотрите по ссылке.