Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему

13:30
Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему - фото 1
Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему

Намедни ЦИК одобрила депутатский мандат историка Владимира Вятровича. Однако решение комиссии понравилось не всем.

Вятровичу нашли замену. Кто это?

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Верховный суд Украины.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда 15 ноября поступило исковое заявление о признании противоправным установление результатов выборов Центральной избирательной комиссией Украины в части избрания народным депутатом Украины Вятровича, №25 в списках политической партии "Европейская солидарность". Исковое заявление зарегистрировано и передано на рассмотрение судьи", - заявили в Фемиде.

Мандат Вятровича обжалуют в суде. Узнай почему - фото 191374

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять его снова он не намерен.

В ноябре для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.

12 ноября Вятрович подтвердил слухи о своем депутатстве и пообещал и дальше бороться за украинскую историю.

14 ноября ЦИК одобрила депутатский мандат историка. ФОТО триумфа историка смотрите по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Вятрович Верховна Рада Верховный Суд Украины Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Россия согласилась вернуть украинские корабли – СМИ - фото 1
Россия согласилась вернуть украинские корабли – СМИ
15:00
Украина добилась организации встречи Нормандской четверки - фото 1
Названа дата встречи "Нормандской четверки" - России не отвертеться
Вчера, 18:30
Двое военных погибли в ходе плановой операции - как это понимать? - фото 1
Новое ЧП в Балаклее: В ходе планового уничтожения снарядов погибли люди
Вчера, 16:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
Вчера, 12:20
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 09:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 09:22
Загрузка...