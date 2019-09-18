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Кабмин уволил Вятровича

15:00
Вятрович больше не возглавляет Институт нацпамяти - фото 1
Вятрович больше не возглавляет Институт нацпамяти

В среду, 18 сентября, не так давно сформированное правительство решило уволить Владимира Вятровича с поста главы Института национальной памяти. Расторгли контракт с отстаивавшим интересы украинского народа чиновником с формулировкой "по соглашению сторон".

Впрочем, занимавший пост с марта 2014-го, Вятрович сам же понимал, что его уволят, поскольку критиковал Владимира Зеленского за его полуватную позицию по отношению к стране-агрессора, а также за непримиримую борьбу с Совком.

Вятровича уволят: названа причина

О своем увольнении на своей странице в Facebook сообщил сам Вятрович, записав видеообращение. Однако известно об этом стало чуть раньше, когда яро ностальгирующий нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский с криками радости гонял по Раде.

- Я убежден, что работа Института нацпамяти, несмотря на смену руководства, должна быть продолжена. Получил соответствующие заверения от премьер-министра, что Институт сохранит свой статус центрального органа исполнительной власти, и будет продолжать работу в тех направлениях, которыми занимался в течение пяти лет, - подчеркнул Вятрович.

Как известно, во многом благодаря главе Института нацпамяти в Украине провели декоммунизацию, открыли архивы КГБ, а также признали участников движения ОУН-УПА борцами за независимость страны.

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Владимир Вятрович Кабмин Институт нацпамяти увольнение Новости
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