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Вятрович нашел новую работу. Кем он станет? - СМИ

17:00
Вятровичу нашли новую работу. Кем он станет? - СМИ - фото 1
Вятровичу нашли новую работу. Кем он станет? - СМИ

Экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович заменит Ирину Луценко в ВРУ.

Луценко рассказал о новой работе своей жены

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на нардепа Ирину Фриз.

По словам политика, Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Вятрович нашел новую работу. Кем он станет? - СМИ - фото 191106

Ирина Фриз

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять снова его не намерен.

В ноябре для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.

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