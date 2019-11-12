Вятрович нашел новую работу. Кем он станет? - СМИ

Вятровичу нашли новую работу. Кем он станет? - СМИ

Экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович заменит Ирину Луценко в ВРУ.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на нардепа Ирину Фриз.

По словам политика, Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Ирина Фриз

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять снова его не намерен.

В ноябре для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.