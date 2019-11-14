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ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО

Вчера, 23:00
ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО - фото 1
ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО

В четверг, 14 ноября, Центральная избирательная комиссия одобрила депутатский мандат Владимира Вятровича.

Вятровичу нашли замену. Кто это?

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ЗБВО Вятровича Владимира Михайловича, 1977 года рождения, проживает в пгт Ворзель города Ирпень Киевской области, члена Политической партии "Европейская Солидарность", включенного в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под № 25", - заявила ЦИК.

ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО - фото 191303

Напомним, в июле 2019 г. Владимир Вятрович баллотировался в нардепы от партии "Европейская солидарность", однако вскоре он потерпел поражение. 18 сентября 2019 г. ученый был уволен с поста главы Института нацпамяти.

ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО - фото 191304

В октябре 2019 г. стало известно о том, что Вятрович продолжает поддерживать контакты с институтом, однако возглавлять снова его не намерен.

В ноябре для историка открылось новое окно возможностей: нардеп Ирина Луценко решила подать в отставку, что позволило ему претендовать на депутатский мандат.

ЦИК одобрила мандат Вятровича – яркие ФОТО - фото 191305

12 ноября Вятрович подтвердил слухи о своем депутатстве и пообещал и дальше бороться за украинскую историю.

 

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