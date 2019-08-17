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Военный вертолет рухнул на Львовщине – ФОТО

Вчера, 23:00
Военный вертолет рухнул на Львовщине – ФОТО - фото 1
Военный вертолет рухнул на Львовщине – ФОТО

В субботу, 17 августа, во Львовской области упал военный вертолет. Пострадавших нет.

В Ливии атаковали украинский самолет. Что произошло?

Об этом сообщает ГБР.

По данным источника, ЧП приключилось в Бродах. В кабине летательного средства находились два человека. К счастью, обошлось без жертв. Однако вертолету повезло куда меньше: он получил повреждения.

По факту инцидента открыто производство (ст. 416 УК "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия").

Если вина военнослужащих будет доказана, им грозит срок от 5 до 15 лет.

Напомним, в Ливии уничтожили два украинских ИЛ-76.

Напомним, в Ливии уничтожили два украинских ИЛ-76.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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авария вертолет Львовская область ГБР ВСУ Новости Украина
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