В Ливии ракетным ударом по аэропорту уничтожили два украинских ИЛ-76, погиб пилот

Уничтоженные Ил-76 принадлежат частной украинской компании

На днях силы правительства национального согласия в Ливии обстреляли аэропорт Аль-Джуфра, в котором находились украинские транспортники.

Принадлежат уничтоженные Ил-76 украинской грузовой авиакомпании Europa Air. Возможно, именно из-за инцидента Государственная авиационная служба Украины приказом 26 июля остановила действие лицензии для полетов этой фирме.

Согласно открытым данным, авиапарк "Европы эйр" состоит из пяти Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

По данным Al-Jazeera, уничтоженные лайнеры были зафрахтованы ОАЭ и якобы перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Так ли это на самом деле, неизвестно, особенно с учетом того, что компания Europa Air позиционирует себя исключительно как перевозчик. Поэтому о самом грузе никто из сотрудников фирмы мог и не знать.

Заказчиками же полетов в охваченные войной страны зачастую являются русские. Более того, им очень выгодно использовать именно зарегистрированные в Украине частные компании, ведь в случае уничтожения бортов Кремль сразу же может обвинить Киев в "поставках оружия террористам".

В то же время мелитопольские СМИ сообщают, что в результате ЧП погиб житель города, который был пилотом и командиром одного из самолетов самолета.

Судьба же остальных членов экипажей лайнеров неизвестна.

Официальных подтверждений гибели украинца в Ливии пока нет.