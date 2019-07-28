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В Ливии ракетным ударом по аэропорту уничтожили два украинских ИЛ-76, погиб пилот

15:00
Уничтоженные Ил-76 принадлежат частной украинской компании - фото 1
Уничтоженные Ил-76 принадлежат частной украинской компании

На днях силы правительства национального согласия в Ливии обстреляли аэропорт Аль-Джуфра, в котором находились украинские транспортники.

Принадлежат уничтоженные Ил-76 украинской грузовой авиакомпании Europa Air. Возможно, именно из-за инцидента Государственная авиационная служба Украины приказом 26 июля остановила действие лицензии для полетов этой фирме.

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Согласно открытым данным, авиапарк "Европы эйр" состоит из пяти Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

По данным Al-Jazeera, уничтоженные лайнеры были зафрахтованы ОАЭ и якобы перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Так ли это на самом деле, неизвестно, особенно с учетом того, что компания Europa Air позиционирует себя исключительно как перевозчик. Поэтому о самом грузе никто из сотрудников фирмы мог и не знать.

Заказчиками же полетов в охваченные войной страны зачастую являются русские. Более того, им очень выгодно использовать именно зарегистрированные в Украине частные компании, ведь в случае уничтожения бортов Кремль сразу же может обвинить Киев в "поставках оружия террористам".

В Ливии ракетным ударом по аэропорту уничтожили два украинских ИЛ-76, погиб пилот - фото 185029

В то же время мелитопольские СМИ сообщают, что в результате ЧП погиб житель города, который был пилотом и командиром одного из самолетов самолета.

Судьба же остальных членов экипажей лайнеров неизвестна.

Официальных подтверждений гибели украинца в Ливии пока нет.

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авиакомпания война Ливия Россия самолет Авиакатастрофа Новости
Al-Jazeera
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