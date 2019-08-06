В Ливии атаковали украинский самолет. Что произошло?

В Ливии атаковали украинский самолет. Что произошло?

Во вторник, 6 августа, в Ливии беспилотник атаковал аэропорт, где находился украинский самолет ИЛ-76ТД.

Об этом сообщает МИД Украины.

По данным источника, во время атаки наш самолет завершал разгрузку гуманитарного груза. В результате ракетного удара пострадала хвостовая часть самолета.

Экипажу повезло больше, чем судну: тот вовремя эвакуировали. Лишь оператор получил легкое ранение.

На данный момент МИД Украины координирует действия по возвращению наших граждан.

"Департамент консульской службы МИД и Посольство Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна предпринимают меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на родину", - отметили в МИД Украины.

Напомним, в Ливии уничтожили два украинских ИЛ-76.