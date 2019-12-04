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"Фестивальчик какой-то": журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО

12:52
«Фестивальчик какой-то»: журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО - фото 1
«Фестивальчик какой-то»: журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО

Редактор Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны украинского снайпера, который является Героем Украины.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook журналистки.

"А что, людей еще принято хоронить помпезно? Сегодня мчала на работу в наушниках, ну, думаю, фестивальчик, центр города же, тут вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю лица у всех не танцевальные и не стрифудные. Мрачные и черные…", - написала Плихина.

'Фестивальчик какой-то': журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО - фото 192299

Как оказалось позже, журналистка высмеяла похороны бойца Альфа"

"Я не знаю, что сказать. Стритфуд блять. Фестивальчик. Хоронили Дениса, одного из лучших снайперов ЦСО Альфа. От вчера Героя Украины (посмертно). Эта тупая п…зда редактор Cosmopolitan Ukraine. Привет", - заявил активист Роман Синицин.

'Фестивальчик какой-то': журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО - фото 192301

Узнав о поднятом резонансе, работница СМИ удалила свое сообщение и написала "оправдание".

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь Геров или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. "Я соболезную и приношу свои извинения", - написала Плихина.

'Фестивальчик какой-то': журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО - фото 192302
Напомним, Олег Винник принял участие в российском флешмобе "против войны". ВИДЕО по ссылке.
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