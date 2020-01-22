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Кива набросился на ветерана АТО и получил по лицу – ВИДЕО

15:40
Кива набросился на ветерана АТО и получил по лицу – ВИДЕО - фото 1
Кива набросился на ветерана АТО и получил по лицу – ВИДЕО

В среду, 22 января, нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с ветераном АТО в столичном кафе MOCCO. И получил по лицу.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Новина".

Около 12 часов дня одиозный депутат встретился с представителями уголовного мира Днепра, однако не обошлось без происшествий. Неожиданно политик начал провоцировать одного из посетителей кафе. Тот обиды не стерпел и врезал Киве по лицу. В ответ нардеп предпочел вернуться за свой столик, в то время как его охрана накинулась на мужчину.

Как выяснилось позже, противником депутата оказался ветеран АТО Михаил Майнман. А вот чем завершился конфликт – пока что неизвестно. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, 6 ноября 2019 г. радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

Через месяц украинские СМИ потряс другой конфликт: в стенах Рады подрались "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос. Как и почему - читайте по ссылке.

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Илья Кива драка АТО Новости Украина
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