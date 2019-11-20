Верховный Суд решил дело Саакашвили. Ему это не понравится

Верховный Суд решил дело Саакашвили. Ему это не понравится

Во вторник, 19 ноября, Верховный Суд вынес окончательный вердикт в деле выдворения Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 г.

Об этом сообщила пресс-служба Фемиды в Facebook.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии (согласие государства на прием депортированных иностранных граждан – прим. ред.) истца в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 г., однако через 2 года был лишен его указом Петра Порошенко, а впоследствии и вовсе выдворен из Украины.

Свое решение о депортации украинские власти мотивировали тем, что экс-глава Грузии утаил информацию о наличии уголовных дел против себя на Родине. Отметим, что таковые и вправду имеются. Имя Саакашвили фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств.

29 мая 2019 г. опальный Саакашвили вернулся в Украину и заявил о своем участии в выборах в Раду. Однако вскоре он снял свою кандидатуру.