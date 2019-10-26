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Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО

13:00
Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО - фото 1
Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО

В последнее время у Михаила Саакашвили немного не сложилось с возвращением в большую политику, однако унывать он не стал и наладил продажу дорогих вин.

Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали
https://beztabu.net/novosti_t4952
Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали

Об этом политик написал в Facebook.

Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО - фото 190189

"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро", - заявил начинающий винодел и добавил фото жены, собирающей виноград.

Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО - фото 190192
Кроме супруги политика, на опубликованном снимке видно и бутылку рекламируемого продукта - "Вино Михо "Саперави" ( Саперави - сорт винограда позднего созревания).

Напомним, что Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 г., однако спустя 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.

Свое решение гарант мотивировал тем, что экс-глава Грузии утаил информацию о наличии уголовных дел против себя на Родине. Отметим, что таковые и вправду имеются. Имя Саакашвили фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой.

БЕЗ ТАБУ также писали: Саакашвили вернется в Грузию. Названа дата.
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Михеил Саакашвили Вино реклама Новости Украина
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