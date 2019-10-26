Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО
В последнее время у Михаила Саакашвили немного не сложилось с возвращением в большую политику, однако унывать он не стал и наладил продажу дорогих вин.
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Об этом политик написал в Facebook.
"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро", - заявил начинающий винодел и добавил фото жены, собирающей виноград.
Напомним, что Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 г., однако спустя 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.
Свое решение гарант мотивировал тем, что экс-глава Грузии утаил информацию о наличии уголовных дел против себя на Родине.