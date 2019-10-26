Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО

Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО

В последнее время у Михаила Саакашвили немного не сложилось с возвращением в большую политику, однако унывать он не стал и наладил продажу дорогих вин.

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Об этом политик написал в Facebook.

"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро", - заявил начинающий винодел и добавил фото жены, собирающей виноград.

Кроме супруги политика, на опубликованном снимке видно и бутылку рекламируемого продукта - "Вино Михо "Саперави" ( Саперави - сорт винограда позднего созревания).