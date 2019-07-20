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Саакашвили передумал "покорять" Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО

13:24
Саакашвили передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО - фото 1
Саакашвили передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО

В пятницу, 19 июля, Михаил Саакашвили заявил о снятии своей партии с парламентской гонки.

Мосийчук передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Мосийчук передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО

Свое обращение он разместил в Facebook.

"Я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за…" - заявил" Саакашвили.

Саакашвили передумал 'покорять' Раду. 'Причина' поражает - ВИДЕО - фото 184564

И тут же озвучил "причину" своей воли:

"Это все на благо Украины, ведь мы все хотим, чтобы она преуспела. В течение последней недели я ездил по Украине и общался с людьми, и понял, что проблемы в Украине – огромные. Люди хотят перемен и надеются, что эти выборы изменят ситуацию для них и для страны".

Отметим, что у партии Саакашвили были незначительные шансы для прохода в Раду. "Рух новых сил" мог набрать на выборах максимум полпроцента. Так что благотворительность Михо в пользу другой политсилы является чисто символической.

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Напомним, кандидата в нардепы нашли мертвым. Что произошло?

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Михеил Саакашвили Рух новых сил Выборы в Раду 2019 Партия Слуга народа Новости Украина
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