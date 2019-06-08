Отказал Кличко: Саакашвили сам идет на выборы – ВИДЕО

Отказал Кличко: Саакашвили сам идет на выборы – ВИДЕО

Не успел Михали Саакашвили вернуться в Украину, как уже нацелился на кресло в Раде. Теперь уже наверняка.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявил экс-президент Грузии.

И добавил, что его партия "Рух новых сил" вскоре начнет составлять списки выдвиженцев.

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед, … мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся".

Отметим, что ранее об участии Саакашвили в выборах сообщал один из сторонников экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе. По словам последнего, "Рух" приветствует роспуск парламента. Однако сам лидер политсилы утверждал нечто иное.

"Я не буду участвовать в выборах",

https://beztabu.net/novosti_t4952

сообщил один из сторонников экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.

https://beztabu.net/novosti_t4952

"Я не буду участвовать в выборах", - заявлял Саакашвили.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в состав "УДАРа" войдет экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.