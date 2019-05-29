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Свершилось: Саакашвили вернулся в Украину - ФОТО, ВИДЕО

18:05
Свершилось: Саакашвили вернулся в Украину - фото 1
Свершилось: Саакашвили вернулся в Украину

В среду, 29 мая, грузинский политик Михаил Саакашвили вернулся в Украину.

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Самолет из Варшавы приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" около 17:28. Однако к публике экс-гарант Грузии вышел лишь через 10 минут. Политика встретили сторонники по партии "Рух нових сил" и огромная плеяда журналистов.

Свершилось: Саакашвили вернулся в Украину - ФОТО, ВИДЕО - фото 181823

Под крики "Миша" и бурные аплодисменты Саакашвили начал отвечать на вопросы СМИ.

Напомним, опальный политик Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Внести в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - сказано в документе.

Отметим, что возвращение утраченного гражданства Украины было давней мечтой экс-президента Грузии. Еще во время президентской гонки Зеленского и Порошенко, скандальный политик пообещал вернуться на территорию Неньки.

 
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