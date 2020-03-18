В Украине временно отменили призыв в армию: Раскрыты детали

В Украине приостановили призыв в армию: Раскрыты детали

Министерство обороны Украины временно приостановило весенний призыв в армию.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

По распоряжению Командующего СВВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского до отдельного распоряжения военкоматами временно приостановливаются мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского с 2020 г. на срочную службу начнут призываться юноши с 18 лет. Подробнее об этом читайте здесь.