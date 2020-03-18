В Украине временно отменили призыв в армию: Раскрыты детали
В Украине приостановили призыв в армию: Раскрыты детали
Министерство обороны Украины временно приостановило весенний призыв в армию.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
По распоряжению Командующего СВВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского до отдельного распоряжения военкоматами временно приостановливаются мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.
Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".
Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского с 2020 г. на срочную службу начнут призываться юноши с 18 лет. Подробнее об этом читайте здесь.
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