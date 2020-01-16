В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ

В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках призыва на строковую воинскую службу в 2020 г. и понижении граничного возраста для призывников до 18 лет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на документ.

Согласно указу гаранта, призыв срочников запланирован на апрель – июнь и октябрь - декабрь 2020 г. Но главным новшеством стало понижение граничного возраста для призывников до 18 лет.

Отметим, что возвращение данной нормы не стало какой-либо неожиданностью. Ранее в ВСУ неоднократно жаловались на низкую явку украинцев в местные военкоматы. По мнению руководства армии, это связано с низкими штрафами за неявку в комиссариат и с незаинтересованностью молодых людей в срочной службе из-за наличия семьи и работы.

В то же время в Минообороны не теряют позитива и продолжают рассказывать СМИ о скорой отмене срочной службы. Правда, вряд ли это случится очень скоро. Подробности читайте по ссылке.

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