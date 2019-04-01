Военный призыв 2019: как выжить на "срочке" в армии

Военный призыв 2019: как выжить на "срочке" в армии

1 апреля стартует военный призыв на срочную службу. По старой традиции, военкоматы ни с кем церемониться не будут и для многих армия может оказаться сюрпризом. Чтобы сгладить первые впечатления призывникам от нового места, мы решили написать лайфхак по выживанию.

Служи солдат, как "дед" служил…..

Автор этих строк служил не так уж и давно. Был тепленький апрель 2017 года. Ничто не предвещало сюрпризов и тут началось…

Итак, перейдем сразу к делу. Если вы не доказали свою профнепригодность службе Родине (а это сделать очень сложно), то я вас поздравляю: вы без пяти минут солдат.

После прохождения медкомиссии в районном военкомате и на ДВРЗ (распределительном пункте), ваш бравый военком выдаст вам на руки повестку с кратким напоминанием о уголовной ответственности при уклонении от службы. Но это не столь важно. Важна дата. Явившись в нужное время в военкомат (как правило за день до отбытия), вам выдадут коротенький список вещей, которые вы должны взять с собой. Внимание: у всех он разный. По опыту перечислю, что вы просто обязаны захватить с собой.

Подготовка к армии

Одежда. На пункт призыва явитесь в старой одежде. В той, которую не жалко потерять. После прибытия в часть, вам позволят ее отправить по Новой почте или передать родственникам. Но не сразу. Так что не удивляйтесь, если за этот срок ваши шмотки затеряются в недрах каптёрки.

Носки. Возьмите с собой хотя бы две пары тонких носков. Нижнее белье везти не стоит. Носить его вам не позволят ( до полгода службы). Не по уставу ведь!

Пластыри. Берцы – это отдельная тема. Многим они убивают ноги. Так что в пластырях ваше спасение.

Маникюрные ножницы. Формально, ножницы запрещены и дозволены лишь кусачки для ногтей. Но это формально….

Телефон и зарядка. Берите с собой телефон по проще. Поверьте, не факт, что вам позволят по нему часто общаться. П.С. мобильный должен быть с пинкодом. Обязательно!

Наличка. При вашем оформлении на службу, вам выдадут карточку для зарплаты. Но денег часто будет не хватать, да и некоторые вещи в чипке (чипок – армейский магазин) вы за карту не купите. Те же сигареты, например.

Еда. Возьмите с собой еды да воды и побольше. Неизвестно, сколько вы проторчите на ДВРЗ до отправки в часть.

Солдат думает о еде. Всегда/ Где-то в дремучих лесах под Десной. Фото автора.

Бритвенные станки. На первых порах вас будут задалбывать бритьем. Если вы носите шикарную бороду на гражданке, то что ж…Щетина станет для вас настоящим проклятьем.

Зубная щетка и паста.

Лекарства. Казарма – скопище призывников со всех регионов страны. Также учтите, что ваш новый дом (тоесть часть) может находиться в другой климатической зоне, а это чревато проблемами....

П.С. О вейпах, планшетах, ноутах – забудьте. Даже не думайте об этом.

В армии

Если вы смотрели фильм «ДМБ», то кое-какое представление об армии вы имеете.

Прибытие "молодых" в Десну (Черниговская область). Фото автора.

Итак, что нужно знать:

Слушайте старослужащих, но не шестерите. В случае нарушения порядков страдать будете не только вы.

Ни в коем случае не «перепрыгивайте» через голову начальству. Сохраняйте субординацию. Ваши непосредственные начальники – взводный и комбат.

Не сдавайте товарищей и начальство. Объяснять не буду - сами все поймете.

Не одалживайте денег тем, кому не доверяете.

Следите за своим внешним видом. Лицо, волосы, одежда. Солдат - это зеркало армии.

Подпишите всю свою одежду. Всю! На бирках, внутри на подкладках. Везде оставьте свое имя. Желательно корректором. Также сделайте на шмотках одному лишь вам известные пометки. И про берцы не забудьте! Вы еще скажете мне спасибо за этот совет.

От себя в напутствие

Как мы писали вначале, служи, солдат, как «дед» служил...

Денис Гаркавенко, Без Табу