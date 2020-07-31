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В Украине третьи сутки подряд фиксируют больше тысячи заражений коронавирусом

10:00
Коронавирус заражает по тысяче с лишним человек - фото 1
Коронавирус заражает по тысяче с лишним человек

Наличие карантинных мер только на бумаге дает о себе знать: число инфицированных COVID-19 в Украине практически ежедневно растет на примерно тысячу. При этом совсем не факт, что официальная статистика соответствует действительности.

Как заявили утром в пятницу, 31 июля, в Центре общественного здоровья, за минувшие сутки в лабораториях было подтверждено 1090 неутешительных для больных диагнозов.

Украина побила новый антирекорд по COVID-19

Больше всего новых зараженных во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

- За сутки в больницах скончались 20 украинцев. Всего же от коронавирусной инфекции умерли 1693 человека. Количество выздоровевших за минувшие 24 часа - 598. Общее количество преодолевших болезнь - 38752 человека.

С момента начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 69 тысяч 884 граждан.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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