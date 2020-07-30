Украина побила новый антирекорд по COVID-19

Украина побила новый рекорд по COVID-19

В четверг, 30 июля, Украины побила очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"30 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 68 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1673 летальных, 38154 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1197 новых случаев. Количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион - в среднем с начала пандемии проведения 1013793 исследования. Всего за сутки выписаны 760 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.